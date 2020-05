Pubblica illuminazione a Frosinone, il Comune: interventi di riparazione dimezzati nonostante il Covid

A Frosinone tempi d'intervento dimezzati grazie al numero verde per la pubblica illuminazione.



«L'istituzione del numero verde, per la segnalazione immediata dei guasti da parte della popolazione, relativamente al servizio della pubblica illuminazione su piazze e strade comunali, ha reso possibile, anche nel periodo dell'emergenza Covid-19, la riattivazione della singola lampada in appena 12 ore» comunicano dal Comune, aggiungendo: «L’assessorato ai Lavori pubblici e manutenzioni, coordinato da Fabio Tagliaferri, ribadisce che è a disposizione dell’intera cittadinanza il numero verde di Engie, 800 91 2600, attivo 24 ore su 24 per 365 giorni l’anno per segnalare eventuali problemi relativi alla pubblica illuminazione. Proprio grazie alla segnalazione diretta al numero verde, che agisce in modalità call center, i tempi di intervento in reperibilità sono stati dimezzati da 24 a 12 ore».



