Frosinone, ingresso limitato anche al cimitero: in 1.300 in due giorni a far visita ai defunti

A Frosinone, dopo la prima giornata di riapertura del cimitero comunale che aveva contato circa 700 presenze, anche la seconda, sempre dale 9 alle 15.30, si è conclusa con 600 ingressi e nessuna criticità, a dimostrazione del grande senso civico dei frequentatori del luogo sacro. E' quanto comunicano dal Comune.

«A distanza di diverse settimane di chiusura, quindi, in costanza dell’emergenza da Covid-19, il cancello principale della struttura di Colle Cottorino ha continuato a disciplinare gli accessi, in modo ordinato, attraverso il contingentamento di circa 100 unità per ogni ora» spiegano dall'ente.



