Frosinone, bilancio di previsione della Provincia: milioni anche per viabilità e scuole

Il presidente della provincia di Frosinone, Antonio Pompeo, ha firmato il documento che traccia il bilancio di previsione 2020 e che ora dovrà essere sottoposto all'attenzione del Consiglio provinciale.

Lo schema di bilancio prevede uno stanziamento di circa 50 milioni di euro. Per quanto riguarda la viabilità e la manutenzione stradale, a quanto si legge in una nota dell'ente, gli stanziamenti ammontano a 1.750.000 euro,

cui si aggiungono 10.000.000 di euro di trasferimenti dal ministero delle Infrastrutture e dal Fondo pluriennale vincolato. In tutto circa 12 milioni di euro che saranno destinati alla sistemazione del piano viabile, bonifica di

tratti dissestati, contrasto al dissesto idrogeologico, nuova segnaletica e barriere di sicurezza.

Sull'edilizia scolastica e per l'adeguamento dei plessi alle norme anti contagio vengono stanziati 28 milioni di euro, erogati dal Miur e dalla Regione Lazio.

