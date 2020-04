Coronavirus Frosinone, dai racconti degli alunni del liceo di Ceccano fondi per lo "Spaziani"

Nell’emergenza la scuola fa la sua parte. Non solo didattica, ma anche solidarietà.

Il liceo scientifico e linguistico di Ceccano donerà 400 euro all’ospedale Spaziani di Frosinone, nell’ambito del progetto “Selfie di noi”, in cui i ragazzi hanno realizzato un libro di racconti intitolato “L’istinto di volare”.

Il libro sta per andare in stampa, nonostante i disagi causati dal virus, e la somma devoluta allo Spaziani aumenterà con i guadagni delle copie vendute.

L’idea nasce dalla collaborazione tra la casa editrice “Gemma Edizioni”, la dirigente scolastica Concetta Senese e la referente del progetto, la professoressa Rossana Angelini.

Questa prima tranche di donazioni comprende parte delle risorse servite alla realizzazione dell’attività extracurriculare, che giunge al suo secondo atto dopo la stesura della prima raccolta di racconti fatta dagli studenti.

Il liceo di Ceccano è molto entusiasta dell’iniziativa intrapresa ed è certo che la diffusione dei racconti potrà continuare l’opera filantropica in un momento così difficile. «Inoltre, il progetto “Selfie di noi” può essere un valido elemento per la didattica a distanza», dichiara la dirigente Senese.

