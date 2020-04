Sei casi in due giorni. Il trend del contagio da Coronavirus si conferma stabile verso la discesa in Ciociaria. Oggi, stando al bollettino regionale del 27 aprile, si sono registrati tre nuovi positivi e zero decessi. Nove persone, inoltre, sono uscite dall'isolamento domiciliare.

Oggi, dunque, lo stesso dato di ieri, con la differenza che ventiquattr'ore prima avevano terminato l'isolamento in sedici.

