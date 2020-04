Frosinone, il difensore Capuano scalpita: «La ripresa? Dovremo farci trovare pronti»

Marco Capuano, 28 anni, difensore che il Frosinone due anni fa ha acquistato a titolo definitivo dal Cagliari, dove è rimasto per 5 stagioni, ha parlato al Media Center del club ciociaro, intervenendo al programma “1928”, realizzato in collaborazione con Radio Day, la radio ufficiale della Società di viale Olimpia. Il calciatore ha parlato a 360 gradi, partendo ovviamente dalla sospensione del campionato a causa dell’emergenza da coronavirus, toccando poi vari temi fino ad arrivare alla possibile ripartenza e conclusione dell’attuale stagione. Dai primi di marzo, dunque, il calcio si è fermato, ma si sta cercando di farlo ripartire. La situazione sanitaria è tutt’altro che incoraggiante tanto che il calcio e gli scienziati continuano ad essere divisi. Un po’ ciò che fanno da tempo il presidente della Figc, Gravina, il possibilista, e il numero 1 del Coni, Malagò, lo scettico. Domani potrebbe essere il giorno decisivo per la Serie A. Intanto, i giocatori del Frosinone, al pari di tutti gli altri della B, si allenano in casa con l’input quotidiano di Francesco Vaccariello, il preparatore atletico.

«La situazione comincia un po’ a pesare, d’altra parte è da un mese e mezzo che stiamo a casa - ammette Marco Capuano -. Ci teniamo in forma seguendo il programma di allenamento che ci viene indicato dal prof. Oggi (ieri) abbiamo lavorato sulla forza, dobbiamo farci trovare pronti quando si riprenderà». Certo, un conto è stare sul campo, all’aperto, un altro prepararsi tra le quattro mura di casa. E, infatti, il forte difensore, osserva: «E’ complicato in questi giorni, ci manca il pallone, la partitella, il divertimento, insomma. Perciò siamo davvero impazienti di tornare in campo». E’ vero ciò che dice Capuano, ma come vede la ripresa? «In pratica non ci siamo mai fermati, a parte la settimana seguita alla gara in casa contro la Cremonese (l’ultima, a porte chiuse, prima della sospensione del torneo e costata il secondo posto alla squadra di Nesta) - sottolinea -. Ci sarà il problema del caldo, si giocherà di sera, quindi, e a porte chiuse. Sarà una specie di mini campionato e, almeno all’inizio, non ci saranno più le favorite. Ma, ripeto, dovremo essere bravi a farci trovare pronti».

Quindi il difensore, abruzzese di Pescara, è passato ai ricordi, ha riavvolto il nastro della sua vita calcistica e ricordato come è nata la passione per il calcio: «Grazie a mio padre che è stato prima giocatore e poi allenatore in Promozione e in Eccellenza e da piccolo mi portava insieme con lui sui campi. A 7 anni sono entrato nelle giovanili del Pescara e a 19 ho esordito tra i professionisti con la maglia della squadra della mia città di cui sono tifoso, proprio contro il Frosinone, al Matusa. Era il 20 novembre del 2010. Per la pioggia la partita fu sospesa sullo 0-0 e quando venne ripresa si concluse sempre in parità, 1-1, con i gol di Sansone e Maniero. Da allora al Matusa non ci ho più giocato, ma tutti quelli che ci hanno messo piede mi hanno sempre detto che era un campo molto ostico perché si sentivano addosso i tifosi di casa. Una sensazione bella da ricordare. Adesso, comunque, il Frosinone è cresciuto a qualsiasi livello». E quali sono stati i difensori a cui in qualche modo si è ispirato il numero 3 della squadra giallazzurra? «I miei idoli erano Maldini e Nesta - rivela Capuano -. Credo sia stata la più grande coppia di centrali al mondo, anche se Maldini giocava pure da terzino. Da loro si può solo imparare».

Intanto, anche la Serie B vuole tornare in campo. Quasi tutti i club sarebbero favorevoli, fatta eccezione del Perugia. La richiesta dello Spezia, invece, è per playoff e playout allargato, mentre la Juve Stabia è per la ripresa in autunno. Sempre che ci siano le condizioni per riprendere, comunque. Infine, il presidente della Figc, Gravina, studia il piano B, che prevede la disputa di playoff e playout, per poter concludere il torneo entro il 2 agosto (come chiesto dalla Uefa), in caso di ripartenza a metà giugno.

Ultimo aggiornamento: 12:10

