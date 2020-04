Ciociari entusiasti dei tamponi in auto e rispettosi delle regole per convivere con il Covid-19. Sono tante le curiosità illustrate dal dottor Giuseppe Di Luzio, direttore del servizio igiene e sanità pubblica (Sisp) dell’Asl di Frosinone. Sul servizio dei tamponi in auto nella tensostruttura allestita nel piazzale dell’Asl (rivolto sia ai positivi in quarantena domiciliare per verificare la negativizzazione sia agli asintomatici per monitorarli), Di Luzio ha spiegato: «Abbiamo iniziato il giorno di Pasquetta con una trentina di tamponi, da venerdì scorso siamo arrivati a farne circa ottanta al giorno. I cittadini ne sono entusiasti. Vengono solo quelli convocati, ad eccezione, finora, di un paio di casi che abbiamo rimandato a casa per questioni organizzative».

I POSITIVI

Qual è la percentuale dei positivi? «Ad oggi – dice Di Luzio – la percentuale di positività dei tamponi è la stessa rispetto a quelli fatti a domicilio; forse un po’ più bassa perché tra quelli sottoposti al test ci sono coloro che si avviano alla guarigione. Le richieste per i tamponi ci arrivano dal medico oppure siamo noi che, con le indagini epidemiologiche, verifichiamo presunti contagiati e asintomatici». Cosa avviene quando si ha notizia del contagio? «Si avvia il percorso di tracciamento dei contatti, quindi l’indagine epidemiologica: lo rintracciamo, lo interroghiamo e cerchiamo di risalire alle persone che sono venute a contatto con lui nelle due settimane precedenti, anche se in soggetti sintomatici basterebbero tre giorni precedenti». Come si comportano i ciociari nella fase che ha descritto? «Sono molto collaborativi, comprendono l’importanza delle domande che ci permettono di risalire ai potenziali contagiati». Come continua il percorso? «I contatti vengono sottoposti al tampone allo scopo di circoscrivere l’infezione che è una delle strategie più efficaci per la lotta al virus. E’ fondamentale riuscire a fare il test a tutti i contatti asintomatici, attività che adesso è più facile grazie anche al calo dei ricoveri. Se risultano positivi vengono messi in isolamento domiciliare quando sussistono le condizioni oppure vengono inviati in strutture protette». Come la Casa del Malato di Fiuggi? «Sì». Quanti sono, attualmente, gli ospiti? «Sette su dieci posti attivati. Già dalla prossima settimana dovremmo arrivare a 20 fino ai 40 a regime. Questa struttura garantisce la tutela dei pazienti». Ci sono, ad oggi, positivi mandati in quarantena domiciliare con altri familiari negativi? «Sì, ne abbiamo diversi. Sia i positivi che i contatti vengono seguiti e sentiti due volte al giorno per verificare le loro condizioni, in particolare i positivi che vengono seguiti fino alla negativizzazione. Se il soggetto è asintomatico, con due tamponi negativi ripetuti a distanza di almeno 24 ore è definito negativo». I ricoverati dimessi dall’ospedale seguono lo stesso percorso? «Certo. Vengono presi in carico da noi e monitorati sia al telefono che con tamponi di controllo. Questo avviene, naturalmente, quando le condizioni sociali abitative lo permettono». Si spieghi meglio. «Quando un paziente deve essere dimesso dall’ospedale – chiarisce il direttore del Sisp – ci viene chiesto di verificare le condizioni abitative (bagno e camera a uso esclusivo del malato), altrimenti si opta per il trasferimento in una struttura».

PREVENZIONE

Qual è l’andamento della pandemia in provincia? «Noto un deciso miglioramento dal punto di vista della sensibilità ad esempio sull’uso della mascherina. In questo momento in cui circolano tanti asintomatici è una misura indispensabile e ne abbiamo capito l’importanza». Infine, la questione delle Rsa e della case di riposo. «Abbiamo messo su un piano di controllo - dichiara Di Luzio -. Sono due le attività: un questionario di autovalutazione inviato a tutte le strutture per verificare l’esistenza di adeguati standard di assistenza e i controlli sul posto, al momento nelle Rsa, delle condizioni dichiarate. In caso di inadeguatezza chiediamo di mettersi in regola. Stiamo programmando anche un’attività di effettuazione di tamponi per gli operatori di queste strutture e, inoltre, faremo tamponi agli ospiti in caso di sospetto o di comparsa di determinati sintomi». Poi conclude: «Dobbiamo fare ancora qualche sacrificio e rimanere a casa perché il distacco – sottolinea il direttore del Sisp – è l’unica misura efficace per limitare la diffusione del virus».

