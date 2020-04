Potrebbe essere ad una svolta positiva il progetto che punta a trasformare una parte dell’ex ospedale di Anagni in una struttura riservata alla gestione dell’emergenza del Covid 19, sia per quanto riguarda i malati da ricoverare in terapia sub intensiva, sia per quanti devono osservare un periodo di quarantena. Una prospettiva che da tempo il sindaco Daniele Natalia ha proposto come possibile soluzione per offrire una valida alternativa agli altri ospedali della provincia di Frosinone; e che potrebbe rappresentare anche un modo, ad emergenza finita, per far ripartire la sanità nella zona nord della provincia.

Ieri infatti il sindaco di Anagni ha reso noto che la prossima settimana ci sarà un incontro con il presidente della commissione regionale della sanità onorevole Giuseppe Simeone e con il consigliere regionale Pasquale Ciacciarelli. Riunione il cui punto centrale sarà proprio l’opportunità di riconvertire l’ex nosocomio anagnino in centro per il trattamento dei malati di Coronavirus.

Intanto ad Anagni non si fermano le iniziative di solidarietà in favore di quanti sono stati messi in difficoltà dall’arrivo del Covid 19. Tra gli altri, a scendere in campo è stata la Caritas parrocchiale, che ha aperto un conto corrente destinato a recuperare fondi che serviranno ad aiutare le famiglie e le persone più in difficoltà in questo periodo. A sottolineare l’importanza della società civile, dei volontari e delle tante associazioni presenti sul territorio in questi momento di emergenza è stato ieri anche il consigliere comunale Giuseppe Vincenzo Proietti, responsabile della delega alla protezione civile. Proietti ha voluto ringraziare la Croce Rossa Italiana, l’Accademia Kronos, il Radio Soccorso Protezione Civile e l’associazione Nazionale Carabinieri: «Desidero ringraziare con il cuore i tanti che ogni giorno, senza paura e con invidiabile spirito di abnegazione, si dedicano ad aiutare il prossimo, senza nulla chiedere in cambio».

