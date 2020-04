“La Caritas diocesana e tutto il volontariato della nostra città hanno due braccia in meno qui sulla terra, ma un cuore grande nel Cielo che continuerà a donarsi attraverso la preghiera per i fratelli più fragili e più bisognosi”. Con queste parole l’assessore alla Coesione sociale Luigi Maccaro annuncia la scomparsa di Maria Pia Santulli, la storica volontaria della mensa Caritas di Cassino.

Maria Pia è morta ieri all’ospedale Spaziani di Frosinone, dove è stata ricoverata alla fine di febbraio, dopo essere risultata positiva al test del Coronavirus. Negli ultimi giorni sembrava che reagisse positivamente alle terapie cui era stata sottoposta dai sanitari, ma le sue condizioni si sono aggravate improvvisamente fino al triste epilogo.

La morte di Maria Pia ha gettato nello sconforto l’intera città di Cassino. La grande famiglia della Caritas e l’intero terzo settore piangono la volontaria, sempre al servizio degli altri.

La signora Santulli era stata tra i fondatori della mensa Caritas di Cassino nel 1992. Dal primo giorno fino all’ultimo, prima di accusare il malore, è stata al suo posto: ai fornelli in Caritas a cucinare per gli ospiti. Per i senzatetto. Per i disoccupati. Per le persone sole.

Tutti la ricordano come una persona discreta, sorridente, instancabile, amabile, amata da tutti, sia dai volontari sia dagli ospiti. Il suo impegno andava anche ben oltre la Caritas. Impegnata nel volontariato a 360 gradi. “Desidero esprimere a nome dell’amministrazione comunale e dell’assessorato alla Coesione sociale – scrive l’assessore Maccaro – la vicinanza e l’affetto agli amici della Caritas diocesana in questo momento di grande tristezza per la perdita della carissima Maria Pia, volontaria della prima ora, attenta, umile, sempre sorridente che ho avuto la fortuna di conoscere e stimare anche perché mamma di amici fraterni scout”.

