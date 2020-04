E' il numero più basso in Ciociaria da quando è esplosa la pandemia da Covid-19. Solo sei nuovi positivi riscontrati e nessun decesso nelle ultime 24 ore. Lo ha comunicato, nel bollettino quotidiano del 6 aprile, la Regione. Un segnale di speranza per il territorio, che già alcuni giorni fa, dopo i picchi, aveva fatto registrare una prima significativa flessione (10 casi), anche se alternata e seguita da cinque (18, 18, 16, 21, 18) lievi rialzi di contagiati giornalieri. Ora un'altra frenata del virus, un'altra battuta d'arresto che, si spera, muti ancora verso la decrescita. Dall'inizio dell'emergenza sanitaria in provincia si contano così 525 casi di infezioni; nel bilancio, però, vanno computati anche i decessi e i guariti: questi ultimi salgono a 53 dopo gli ultimi due di oggi.

Altri 301 cittadini, invece, sono usciti dall’isolamento domiciliare.

Al contrario, invece, sale ancora il numero delle persone che non rispettano le misure governative anti contagio, quelle varate quasi un mese fa. Nell'ultimo report della Prefettura, relativo ai controlli di ieri, la casella dei multati è tornata a tre cifre, 108, rispetto ai 95 sanzionati di sabato e ai 71 di venerdì. Le forze dell'ordine hanno assicurato che posti di blocco e verifiche andranno avanti senza sosta.

Ultimo aggiornamento: 17:15

