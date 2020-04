Il risultato evocato e tanto atteso è arrivato. In Ciociaria il Coronavirus rallenta. Frena. Il bollettino quotidiano del 2 aprile, diramato poco fa dalla Regione, contiene il numero più basso di nuovi casi di positività al Covid-19 dopo giorni in cui, invece, il trend era schizzato in alto o era divenuto stabile.

In provincia di Frosinone, infatti, si contano soltanto dieci contagiati in più rispetto ai 18 di ieri e ai 18 di martedì. Un calo, dunque, di più del 30 per cento in 48 ore. Fortunatamente, non si sono registrati deceduti.

Continua a salire, inoltre, il numero dei guariti: ai sei di ieri, se ne sono aggiunti altri tre, per un totale di 35. Altre 165 persone, infine, sono uscite dall'isolamento domiciliare.

Ultimo aggiornamento: 16:41

© RIPRODUZIONE RISERVATA