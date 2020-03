Un altro anziano deceduto e nuovi 24 casi di Coronavirus in Ciociaria. E' questo l'esito degli ultimi test. A renderlo noto, poco fa, è stata la Regione Lazio. Un trend dimezzato rispetto alla giornata di ieri, una delle più nere in assoluto, che si era chiusa con 42 infezioni in più e due uomini che non ce l'hanno fatta.

Il provincia, dunque, il bilancio complessivo, da quando è scoppiata l'emergenza Covid-19, sale a 384 contagiati e a ventitré morti. L'ultima vittima, riferisce la Regione, è un uomo di 87 anni “con precedenti patologie”.

Continua ad aumentare, per fortuna, anche il numero dei pazienti guariti: in Ciociaria se ne sono registrati altri due, dopo i tre di ieri. L'altro dato confortante è che ulteriori 147 persone sono uscite dall'isolamento domiciliare.

All'ospedale pediatrico Bambin Gesù di Roma, intanto, tra i cinque piccoli pazienti affetti dal Covid-19 uno è della Ciociaria. E' stato trasferito e ricoverato questa notte. Le condizioni dei bimbi “sono stabili, anche quelle delle due mamme risultate positive”. E' quanto reso noto sulla pagina social dell'assessorato regionale alla Sanità.

Nel frattempo si lavora per potenziare ulteriormente la rete degli ospedali: da domani allo Spaziani di Frosinone saranno disponibili altri venti posti letto di degenza ordinaria.

Ultimo aggiornamento: 16:35

