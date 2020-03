«Dobbiamo garantire la salute dei lavoratori nei cantieri e in tutti i posti di lavoro, nessuno escluso». E' quanto dichiara Attilio Vallochia, segretario generale della Filca Cisl Frosinone e vice presidente della Cassa edile di Frosinone.

«Bisogna chiudere i cantieri insicuri, se non ci sono le condizioni per rispettare e assicurare le regole di sicurezza agli operai edili, fin quando non verranno poste in essere tutte le azioni previste dall’ultimo decreto per l’emergenza sanitaria e dall’intesa di regolamentazione per il contenimento della diffusione del Covid 19 nei posti lavoro - tra il Governo e Cgil, Cisl e Uil -, pur sapendo che tale decisione determina forte ripercussioni a livello economico» ha aggiunto.

«Di fronte all’emergenza sanitaria bisogna fermare i cantieri attivando tutti gli strumenti economici necessari per la sopravvivenza e la continuità del settore. L’auspicio è quello di sospendere i cantieri in maniera responsabile dal punto di vista sociale, utilizzando gli ammortizzatori sociali per la salvaguardia dei livelli occupazionali» ha concluso.

Ultimo aggiornamento: 16:47

