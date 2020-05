Frosinone, test sierolgici gratuiti per i donatori di sangue: ecco come fare

Da domani, 1 giugno 2020, anche i donatori di sangue e i volontari associativi potranno eseguire i test sierologici per la ricerca degli anticorpi anti-SARS-CoV-2, in forma gratuita, all’atto della donazione, grazie ad una circolare della Regione Lazio del 22 maggio scorso che lo rende possibile.



Lo rende noto la Asl di Frosinone.

Sono in corso in campo nazionale e regionale diverse iniziative di screening sierologico per la ricerca degli anticorpi contro il Coronavirus, al fine di identificare i soggetti che sono venuti in contatto con il virus, a volte senza esserne consapevoli, in forma asintomatica, e che hanno sviluppato la reazione di difesa dell’organismo contro il virus:

test gratuito per i soggetti che sono stati più esposti al contagio come operatori sanitari e forze dell’ordine;



test gratuito per i cittadini, individuati dall’ISTAT anche della nostra Provincia, come rappresentativi dell’intera Nazione nell’ambito di una indagine di prevalenza nazionale



ogni cittadino può effettuare il test a pagamento nei Laboratori privati e pubblici autorizzati con prescrizione medica su ricetta bianca.

, sangue intero e/o plasmaferesi e sarà effettuato solo previo consenso informato sottoscritto dal donatore; è indispensabile prenotarsi telefonicamente, per evitare sovraffollamento, ai numeri dei(Frosinone: 07758822349; Cassino: 07763929586; Sora: 07768294173).

I donatori potranno eseguire il test contestualmente alla donazione sia presso la Sala Donazione degli ospedali, sia presso i Punti di Raccolta fissi o mobili associativi.

Il personale del Servizio Immunotrasfusionale fornirà ai donatori tutte le informazioni necessarie in merito al percorso da intraprendere in seguito al risultato del test: in caso di positività agli anticorpi, il donatore verrà richiamato per eseguire sempre gratuitamente il tampone naso-faringeo presso uno dei “drive through” organizzati in ASL, per definire se la presenza di anticorpi è dovuta a pregresso COVID contratto magari in forma asintomatica, oppure se l’infezione sia in corso, ed è quindi possibile individuare la presenza del virus con un tampone nasofaringeo.

