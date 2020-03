Primo di Coronavirus a Sora, il quarto nella provincia di Frosinone. Si tratta di un operaio di una fabbrica della città che da qualche giorno era in cura in un nosocomio della capitale per un’altra patologia. È risultato positivo al tampone insieme al suo compagno di stanza. Circa 10 giorni fa è tornato da un corso di formazione a Verona.

