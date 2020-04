Solidarietà, la collaborazione tra Coldiretti e Caritas Frosinone per aiutare le famiglie più bisognose

Anche oggi, grazie al presidente della Centrale del latte del Frusinate Domenico Giudici, al Pastificio Masi e ai produttori di Campagna Amica Siciliani Fabrizio e Quadrini Ludovica, il camioncino della Caritas è partito dalla sede di Coldiretti in Piazza Sandro Pertini a Frosinone pieno di generi alimentari di prima necessità per le famiglie più bisognose.

«In un momento storico come questo in cui si sente forte e chiara la necessità di ‘’tornare’’ al futuro - ha detto il direttore di Coldiretti Frosinone Carlo Picchi - noi vogliamo farlo portando a tutti i sapori di un tempo. Tutti gli strati della popolazione devono poter avere un piatto a tavola , meglio ancora se sano e genuino. Grazie alla nostra collaborazione con la Caritas Diocesana di Frosinone e alla partecipazione sentita non solo da parte delle numerose aziende di Campagna Amica, ma anche della Centrale del latte del Frusinate e del Pastificio Masi, che corrono i prima linea accanto a noi, ogni giorno ci impegniamo per arrivare a tutti».

Grazie alla rete di solidarietà della Caritas e all’altruismo diffuso dimostrato dalle aziende, piccole e grandi, prosegue Picchi, «abbiamo riscoperto quanto sia fondamentale il sostegno e l’appoggio reciproco. Corriamo tutti insieme per la stessa causa : migliorare la situazione presente nella speranza di tornare al più presto al futuro».

