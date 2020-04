Voglia di ripartire tra mille dubbi, angosce e tanta, tanta incertezza. Tra disposizioni non chiare, burocrazia, costi aggiuntivi e timori di ulteriori sofferenze economiche i ristoratori di Frosinone stanno facendo il conto alla rovescia per la riapertura prevista il 1 giugno. Un’attesa sospesa tra i preparativi per la nuova “vita” lavorativa e il timore di non farcela. Chi può sta cercando di lavorare con la cucina di asporto. Ma si tratta di un servizio al ribasso, con pochissimo margine di guadagno e soprattutto non in grado di frenare un’emorragia economica che ormai perdura da due mesi. Gli altri, la maggior parte resta chiusa.



Sellari - Tante le preoccupazioni del titolare della storica trattoria Sellari di via Del Cipresso: «Non sappiamo – spiega Giacinto - ancora cosa fare perché dal governo non giungono direttive chiare. Io ad esempio dispongo di un locale dove prima facevo 70 coperti ora quanti ne posso fare? Come dovrò allestire i tavoli? Con o senza plexiglass di separazione? E se vengono persone dello stesso nucleo familiare che senso ha separarli? Penso che la soluzione migliore sia il distanziamento dei tavoli ma a questo punto dovrò lavorare con un terzo delle mie possibilità. Normale che non potrò garantire lo stesso personale a fronte del pagamento di tasse che restano uguali. La protesta di Panzini? Giampiero è un po’ estroverso, ma sul merito ha ragione anche a me non son arrivate le 600 euro promesse e ai miei dipendenti ancora non hanno visto un soldo della cassa integrazione».

"Mbriachella"- «Al momento stiamo facendo qualcosa con l’asporto – dichiara Ennio del ristorante a tutti noto come Mbriachella – fortunatamente posseggo un locale ampio e ho anche una parte all’aperto che in vista dell’estate ci potrebbe aiutare molto nel distanziamento sociale. Quello che più ci preoccupa è se la gente avrà voglia di tornare a mangiare ai ristoranti, ancora c’è tanta paura in giro».

Plinio - In attesa anche Plinio dell’omonimo ristorante di via Paleario: «Sinora sono stato chiuso ma dalla prossima settima cercherò di avviare la cucina di asporto. Mi immagino un calo di clienti da 50 coperti a 20-25 all’inizio anche se spero di tornare alla normalità a luglio e ad agosto. Oggi ad andare a spendere soldi per distanziatori ed altro non so se vale la pena. Il plexiglass tra lo stesso tavolo non lo condivido, a questo punto preferisco restare chiuso».

Sanra Lucia - «Credo – spiega Carmine dell’Osteria Santa Lucia - che almeno da giugno a settembre tamponeremo l’emorragia che il nostro locale vive d’estate sperano che dopo settembre si troverà una soluzione. La possibilità che ci ha offerto il comune di abbattere i costi per le pedane esterne ci conforta, senza l’esterno avremo sofferto tantissimo perché il locale è piccolo e potremo garantire al massimo una quindicina di coperti. La protesta di Panzini? Giampiero è un tipo sanguigno ma estremamente vero e sensibile. In un momento come questo ha voluto esternare in maniera forte le sue sensazioni e frustrazioni che sono di tutti noi ristoratori».



