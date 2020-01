Coronavirus a Frosinone, ragazza cinese trasferita allo Spallanzani di Roma: Accademia chiusa, oggi pomeriggio vertice in Prefettura

Caso sospetto di coronavirus a Frosinone. Secondo quanto si apprende una ragazza cinese di 22 anni, residente nella parte del capoluogo ciociaro (via Firenze), accusando alcuni sintomi del virus, come la febbre alta, dopo una prima valutazione da parte dei sanitari, è stata trasferita per precauzione allo Spallanzani di Roma dove sarà sottoposta ai test del caso. La ragazza, studentessa all'Accademia delle Belle Arti di Frosinone, era tornata dalla Cina il 27 gennaio. E' stata lei stessa a chiamare i soccorsi. I sanitari del 118, in base al protocollo del coronavirus, l'hanno portata direttamente all'ospedale della Capitale specializzato in malattie infettive.

Accademia delle Belle Arti di Frosinone, apprensione per gli studenti cinesi

In attesa dei riscontri da Roma, verso l'ora di pranzo, tutte le lezioni in Accademia sono state sospese e la scuola è stata chiusa. Per oggi pomeriggio alle 17 è stato convocato un vertice in Prefettura.





Ultimo aggiornamento: 17:58

