Covid Frosinone, positiva coppia di Anagni rientrata dall'estero. Tamponi per chi è stato in Croazia, Spagna, Grecia e Malta

Altri due casi positivi al Covid in provincia di Frosinone. SI tratta di una coppia di Anagni che in questi giorni è tornata dall'estero per motivi di lavoro. Il flusso dai paesi stranieri, anche in Ciociara, continua ad essere uno dei principalo vettori del virus. Come anche nel caso dei due casi Alatri sono legati ad uno di rientro dal Kosovo già noto. Per questa ragione la Regione Lazio ha previsto l'obbligo dei tamponi per accertare l'eventuale positività al Coronavirus possono essere eseguiti da chi torna da Croazia, Spagna, Grecia e Malta nei 15 drive-in presenti nel Lazio. In provincia di Frosinone il servizio è attivo presso gli ospedali di Frosinone e Cassino.

