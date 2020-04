Il coronavirus colpisce ancora Fiuggi: morte due donne, erano ospiti della casa di riposo Hermitage

L'epidemia colpisce ancora la città di Fiuggi dove si registrano altre due vittime. A darne notizia è stato poco il siindaco della città termale, Alioska Baccarini, sul proprio profilo Facebook: «Sono venute a mancare due degenti della casa di riposo Hermitage - scrive il primo cittadino - La prima, originaria di Fumone, era già ricoverata all'ospedale Spaziani di Frosinone, mentre la seconda, nostra concittadina, risultata positiva nelle settimane scorse era stata trasferita presso una struttura di Morlupo ed é deceduta presso l'ospedale Sant'Andrea di Roma. Entrambe verranno tumulate nei cimiteri dei rispettivi paesi secondo le procedure previste in questo momento».

Fiuggi è stato il primo Comune in provincia in cui si è registrato un contagio, una commerciante che per fortuna è guarita. Finora nella città termale sono stati accertati 15 casi positivi di Covid-19

Ultimo aggiornamento: 12:29

