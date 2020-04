Se in queste ore l'Inps si è attirato le ire di mezza Italia a causa del sito web andato in tilt nel primo giorno per la presentazione delle domande per accedere ai sussidi, in provincia di Frosinone all'Istituto di previdenza sociale si deve la disponibilità della struttura alberghiera che andrà ad ospitare i pazienti positivi al Covid-19 in isolamento domiciliare. Si tratta della “Casa del Maestro” di Fiuggi, struttura in passato dell'Enam, l'ente di assistenza magistrale per la scuola primaria e dell'infanzia assorbito dall'Inps. La casa per ferie è utilizzata per i soggiorni termali dei dipendenti dell’Istituto di previdenza, solitamente comincia ad essere frequentato a primavera inoltrata.

Situazione ingestibili. Vista l’emergenza sanitaria, con la collaborazione della Regione Lazio e della Protezione Civile, è stato possibile mettere la struttura a disposizione della Asl di Frosinone. Saranno disponibili poco meno di un centinaio di posti e a partire dai prossimi giorni saranno assegnati ai pazienti, risultati positivi ma con una sintomatologia lieve, che nelle loro abitazioni non hanno spazi sufficienti per isolarsi dagli altri componenti della famiglia che peraltro si trovano anche in quarantena precauzionale. Una convivenza insostenibile, oltre che rischiosa, quando ad esempio non si hanno due bagni a disposizione o più camere da letto.

Fermare l'epidemia. Con la soluzione della struttura ricettiva si eviterà che gli infettati possano contagiare i famigliari. Quindi l’isolamento in albergo rappresenterà un deterrente per la diffusione dell’epidemia. Inoltre un’unica struttura per l’isolamento domiciliare consentirà anche di predisporre una sorveglianza sanitaria più efficace. Sarà anche possibile creare un filtro agli accessi al Pronto soccorso dove l'arrivo di persone con sintomi lievi rischia di ingolfare la macchina dell'emergenza che mai come in questo momento, a partire dalla Tac, deve restare libera per i casi più gravi.

Stando ai dati comunicati dalla Prefettura, aggiornati alla giornata di ieri, in provincia di Frosinone sono 132 le persone che si trovano in isolamento domiciliare. Un numero destinato a crescere.

