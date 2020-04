Ultimo aggiornamento: 10:27

In prima linea da 50 giorni, sono i primi, sempre, ad accogliere i malati Covid nelle strutture sanitarie. E spesso sono i primi tra i sanitari ad essere contagiati, in ciociaria dall’inizio dell’emergenza i positivi sono stati 20.Eroi? Per nulla. “Abbiamo sempre fatto, facciamo e faremo il nostro dovere”. Sono gli infermieri della provincia di Frosinone. Per tutti rappresentanti dal presidente dell’Ordine delle Professioni Infermieristiche (Opi), Gennaro Scialò, che abbiamo intervistato.“Gli infermieri contagiati sono una ventina. Il dato di contagiati tra gli infermieri se da un lato ci conforta dall’altro ci preoccupa perché solo ora gli infermieri vengono considerati eroi, ma non fanno nient’altro che il loro dovere e svolgono come sempre con professionalità e attenzione il loro lavoro”.“E’ vero siamo in una fase dove si pensa già al passaggio successivo, ma questo non ci deve illudere e soprattutto non ci deve far abbassare la guardia perché questa malattia non si scioglierà come neve al sole. E in ogni caso ha cambiato radicalmente le risposte che il sistema sanitario dovrà dare anche al cittadino”.“In provincia di Frosinone sicuramente il sistema ha retto, ci sono state risposte concrete. Ha retto anche grazie all’opera di tanti professionisti della salute. Infermieri medici e operatori di supporto che non hanno mollato e a cui va il nostro grazie. Il nostro grazie va allo stesso modo al direttore generale Lorusso e al direttore sanitario Magrini, i quali in prima persona stanno combattendo contro questa malattia. Auguriamo ad entrambe una pronta guarigione. Ciò non solo per una questione di tipo personale, ma anche perché loro sono indispensabili per continuare a svolgere egregiamente il loro ruolo. Non vorremmo, infatti, che, con l’inizio della fase due, ci sia un calo di attenzione sulla situazione epidemiologica e sulla pericolosità degli effetti del contagio”.“L’apporto degli degli infermieri nella rivisitata offerta sanitaria dovrà essere essenziale, centrale come sempre non solo dal punto di vista clinico, ma anche da un punto di vista della formazione e della ricerca”.“Affatto. Come infermieri lanciamo un grido di allarme, non si potrà certamente continuare a lungo con questi ritmi. Abbiamo colleghi che lavorano dalle 8 alle12 ore nelle terapia intensiva e nei reparti Covid. Con situazioni operative logistiche che sono al limite della sopportazione, solo per un attimo bisogna immaginare come si può lavorare per 8, 12 ore con tuta e occhiali. Ritengo quindi doveroso rivolge un appello ai vertici regionali della sanità, abbiamo bisogno di una nuova offerta sanitaria che tenga conto delle criticità che abbiamo riscontrato sulla nostra pelle giorno dopo giorno. Non si può continuare con organici ridotto all’osso e con l’organizzazione che con non prevede il cittadino come figura centrale dell’offerta sanitaria e, permettetemi, anche con una remunerazione del tutto inadeguata.Non riteniamo congrua l’offerta che c’è stata fatta di pochi spiccioli, ma soprattutto non riteniamo congro un sistema che non ci mette in condizione di esprimere al massimo le nostre professionalità, le nostre potenzialità e la nostra competenza per quel che riguarda la cura e l’assistenza a cittadino”.