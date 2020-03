Coronavirus: dopo Cassino e Veroli, il contagio nella case di riposo si posta a Fiuggi. Torna da dove era iniziata l'epidemia da Covid-19 in provincia di Frosinone. E' di poco fa la notizia, comunicata dall'Unità di Crisi Covid-19 della Regione Lazio che tra gli ospiti della casa di riposo Hermitage ci sono 18 anziani contagiati. “Dai controlli a tappeto effettuati a Frosinone - recita la nota della task force regionale - emergono criticità alla casa di riposo Hermitage di Fiuggi. Su 37 tamponi, 18 risultano positivi. Predisposto isolamento e verifica su tutti gli ospiti e dipendenti da parte della Asl di Frosinone. Avviata l’indagine epidemiologica. Iniziate le verifiche anche a Ceprano, proseguiranno su tutte le strutture della provincia di Frosinone”. La notizia della positività degli ospiti della Hermitage di Fiuggi evidenzia che uno dei problemi maggiori da monitorare e da contenere in questo momento è il proprio il controllo epidemiologico nelle case di riposo. Al momento, in Ciociaria, risultano isolate quelle della casa di riposo per anziani San Raffaele di Cassino dove i positivii al Coronavirus sono 9 e l'Ini-Citta Bianca di Veroli dove si contano 17 contagiati.

Ultimo aggiornamento: 12:09

