Tamponi al rientro dalle vacanze, file lunghissime ai drive-in di Frosinone e Cassino

L'appello delle autorità sanitarie a sottoporsi ai tamponi per chi rientra da viaggi all'esterno e in alcune zone di Italia a rischio, come la Sardegna, è stato raccolto. Forse anche più del dovuto. Da questa mattina ai drive-in degli ospedali di Frosinone e Cassino si sono formate lunghissime file che sta mettendo a dura prova i servizi predisposti dalla Asl di Frosinone.

A giocare un ruolo importante devono essere stati anche gli ultimi dati sui contagi che hanno fatto registrare, rispetto alle medie della provincia, un vero e proprio boom, a seguito della campagna di tamponi di questi giorni, 400 solo nella giornata di sabato.

Nelle ultime 24 ore ci sono stati 20 casi, 18 sono da rientro vacanze: dieci con link dalla Sardegna, quattro dalla Sicilia, due dalla Puglia e due dalla Spagna. Solo due sono collegati a casi ciociari, già noti.

I positivi sono distribuiti tra Frosinone, Veroli, Ceccano, Patrica, Sora, Esperia, Fiuggi, Alatri, Anagni, Monte San Giovanni Campano, Ripi e Castelliri.

Tutti sono asintomatici, ma con i venti casi di ieri salgono a 51 i positivi, nel giro di una settimana, in provincia di Frosinone.

Le persone in isolamento fiduciario, vale a dire coloro i quali sono venuti a contatto con persone positive oppure hanno fatto rientro da Paesi a rischio, sono oltre 300.

Nel Lazio i positivi sono stati 184 casi, di questi il 60 percento sono link di rientro. Meno di sabato con quando c’erano stati 215 casi.

«I casi, a livello regionale, - ha affermato l’assessore alla sanità Alessio D’Amato - diminuiscono rispetto a sabato ed è ancor più significativo visto il numero record dei tamponi effettuati nelle ultime 24 ore. Lavoro straordinario dei nostri operatori sanitari e record di accessi ai drive-in. C’è stata la tenuta del sistema dei laboratori Coronet, rete efficace ed efficiente. Questo lavoro così capillare è uno stress test utile per la ripresa di settembre. Siamo pronti alla reciprocità con la Sardegna per garantire la sicurezza è l’obiettivo comune. Eventuali positivi agli imbarchi in Sardegna vanno trasferiti in continente in maniera protetta».

Le autorità sanitarie Ciociare, nella giornata di ieri, hanno ribadito la necessità dei tamponi dopo il rientro soprattutto dalla Sardegna. A Frosinone nel parcheggio dell’Asl, in via Fabi, è possibile eseguire i tamponi tutti i giorni feriali dalle 9 alle 13, mentre a Cassino solo il lunedì e il mercoledì dalla 9 alle 13.

Nella giornata di oggi, quindi, i tamponi ai vacanzieri di ritorno verranno eseguiti a Cassino, in un’area nei pressi dell’ex ospedale, per cui nelle prossime ora il dato dei nuovo positivi potrebbe aumentare e riguardare esclusivamente il Cassino e il Cassinate.

