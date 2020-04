Nelle prossime ore saranno circa 800 le istruttorie evase dalla Prefettura di Frosinone per la riapertura delle attività industriali, artigianali e commerciali così come previsto dall’ultimo Decreto della presidenza del Consiglio dei ministri emanato lo scorso 10 aprile. Ma si tratta comunque di una situazione in itinere perché c’è un continuo aggiornamento, anche attraverso le ordinanze regionali, dei settori ammessi alla ripresa dell’attività.

Alla giornata di ieri erano oltre 300 quelle che hanno già avuto il via libera, tra queste le industrie che operano nel settore aerospaziale, la Fca, la Saxa Gres. E poi tutte quelle previste nell’ultimo Dpcm, comprese alcune attività di commercio al dettaglio: negozi di abbigliamento per bambini e neonati, cartolibrerie e librerie. In molti casi il nulla osta alla riapertura è stato consentito solo per alcune linee produttive. In istruttoria ce ne sono altre cento, una ventina di richieste sono state sospese.

LEGGI ANCHE ---> Coronavirus, allarme di Confindustria: «Un'impresa su due con problemi molto gravi»

Riaperture graduali - «In questo momento - dichiara il presidente di Unindustria Frosinone, Giovanni Turriziani - non sono ammesse pericolose fughe in avanti, né tanto meno passi indietro. Deve essere garantito un progressivo incremento dei codici, uniformato a livello nazionale, che prevede da un lato l’adozione di tutti i presidi di sicurezza, dall’altro anche un riavvio parallelo dei servizi: penso al trasporto pubblico. In questo momento, in provincia di Frosinone, le richieste più pressanti arrivano dal settore dell’edilizia». Settore che resta sospeso. Oltre alle opere di ingegneria civile d’interesse pubblico, sono consentite solo piccoli interventi edili.

LEGGI ANCHE ---> Bonus figli allo studio per le famiglie, potrebbe essere una tantum: ecco il piano del governo

Tante incognite - Nel commercio al dettaglio a fare da apripista saranno librerie e negozi di abbigliamento per bambini. Le incognite però restano tante: «Il problema non sono tanto le date, non è sapere quando, ma come e soprattutto se – dice il presidente Confesercenti Frosinone, Antonio Bottini – Al di là dei decreti, in alcuni settori, molti commercianti saranno costretti a prendersi una drastica pausa di riflessione, piuttosto che riaprire per poi fallire poco dopo. Il pagamento degli stipendi e degli altri costi vivi sono un’incognita troppo grande e purtroppo la burocrazia continua a non aiutare. Per fortuna le banche del territorio, in questa fase difficile, stanno venendo incontro alle esigenze della categoria in tema di mutui e finanziamenti».

LEGGI ANCHE ----> Coronavirus, medico bloccato durante un'emergenza: procedimento disciplinare per la vigiliessa

I tavoli in Regione - La sfida è difficile, ma ineludibile secondo il presidente di Confcommercio Lazio, Giovanni Acampora: «Insieme alla Regione, alle associazioni datoriali e ai sindacati abbiamo cominciato a predisporre i protocolli di sicurezza da adottare per ogni singola categoria. Lunedì ci confronteremo su barbieri, parrucchieri e centri estetici. E così si proseguirà in modo che, quando cominceranno a riaprire gradualmente le altre attività, dal 4- 5 maggio, i sistemi di sicurezza saranno già definiti. Se non mettiamo in atto un sistema per ripartire, il paese rischia il collasso. Almeno il 20-25% potrebbe non riaprire. I numeri forniti dal nostro centro studi (100% di perdite nell’abbigliamento, 86% nelle vendite automobili, 68% in bar e ristoranti) indicano una catastrofe economica. Dobbiamo riaprire, con i tempi e i modi giusti, ma dobbiamo riaprire, anche se stiamo solo sulle spese. Altrimenti il sistema collassa».

© RIPRODUZIONE RISERVATA