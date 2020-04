«Capisco il momento di emergenza, ma vorrei soltanto sapere dai medici come sta mia moglie. Sono preoccupato per le sue condizioni».

L'operazione. A parlare è Mimmo Larato, di Ferentino. La sua e quella della consorte è una vera e propria odissea. Se già in tempi normali i rapporti familiari sono sconvolti da una degenza, nei giorni del coronavirus le situazioni possono diventare assurde. La donna, di 67 anni, era stata ricoverata allo “Spaziani” di Frosinone per essere sottoposta ad un intervento chirurgico alla colonna vertebrale. L’operazione, eseguita dallo staff di Neurochirurgia, è andata alla perfezione, ma la paziente, prima di tornare a casa, doveva seguire un periodo di riabilitazione.

LEGGI ---> A causa del Covid non può stare con la moglie malata di cancro, il suo gesto d'amore commuove

Nel frattempo è scoppiata l’emergenza sanitaria. Quindi è stato deciso, di comune accordo con i familiari, di trasferire la donna nella struttura riabilitativa dell’Ini-Città Bianca di Veroli. Era il 20 marzo. «Quella è stata l’ultima volta in cui ho visto di persona mia moglie», racconta Mimmo.

Il tampone e il ritorno allo "Spaziani. Poi cosa è successo? «Verso la fine del mese mia moglie ha cominciato ad avvertire strani sintomi: vomito, stanchezza, febbre. Le hanno fatto un primo tampone per il coronavirus ed è risultato negativo. Le sue condizioni però non miglioravano. Hanno ripetuto il test e venerdì 3 aprile mi hanno comunicato che era positivo. Il giorno successivo, sabato mattina, visto che la situazione si stava aggravando, l’hanno portata di nuovo allo “Spaziani” con un’ambulanza del 118. È stata messa nell’area Covid, nella palazzina Q».

LEGGI ANCHE ----> 25 aprile, la piazza quest'anno è virtuale: boom di adesioni all'iniziativa #iorestolibero

I timori. Mimmo è preoccupato: «Mia moglie non è autosufficiente e temo per le sue condizioni. La sento al telefono, qualche sera fa abbiamo fatto anche una videochiamata. Lei a volte si lamenta perché dice che viene trascurata, altre volte prova a rassicurarmi, improvvisamente scoppia a piangere, sento che ha difficoltà a respirare, so che la stanno aiutando con l’ossigeno ma non credo che sia lucida. Ho provato in più occasioni a mettermi in contatto con il reparto attraverso il centralino dell’ospedale, ma è stato inutile. Capisco il momento di emergenza, comprendo che sono numerose le situazioni che i sanitari devono seguire, ma io ho bisogno di parlare con i medici, di sapere da loro come sta mia moglie». Anche ai tempi del coronavirus un bisogno più che legittimo.

Ultimo aggiornamento: 08:34

© RIPRODUZIONE RISERVATA