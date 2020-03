Coronavirus Frosinone, cresce la curva dei contagi: 23 nuovi casi. Allo "Spaziani" un intero piano per le infezioni

Oggi, da quando è scoppiata l'emergenza coronavirus, è la giornata peggiore per la provincia di Frosinone. Il bollettino quotidiano diffuso dalla Regione Lazio conta 23 nuovi contagi, il numero più alto registrato finora e che porta a circa 130 i casi positivi da Covid-19.

Non mancano però le buone notizie. La prima è che sono 63 le persone uscite dall'isolamento domiciliare. L'altra riguarda invece l'offerta sanitaria per fronteggiare l'epidemia: sono stati attivati infatti ulteriori 5 posti di terapia intensiva per Covid-19 e quindi ora sono in totale 17, ed è stato liberato il primo piano da 22 posti letto dell'ospedale "Spaziani" di Frosinone da dedicare a malattie infettive.

