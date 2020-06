Coronavirus Frosinone, un nuovo caso intercettato al pronto soccorso dell'ospedale "Spaziani"

Nove nuovi casi positivi nel Lazio, di cui uno riferito alla provincia di Frosinone, intercettato al pronto soccorso dell'ospedale "Spaziani" del capoluogo. E' quanto reso noto nel consueto bollettino quotidiano della Regione Lazio sull'andamento dell'epidemia del coronavirus. In Ciociaria, dopo una lunga sequenza di zero contagi, alla fine della scorsa settimana, si sono registrati nuovi casi. Tre nella sola giornata di sabato. Per il resto l'attenzione nel Lazio è tutta concentrata sui focolai di Fiumicino che comunque, in breve tempo, sono stati circoscritti dalle autorità sanitarie.

LEGGI ANCHE ---> Focolai Fiumicino e Cesena, 20 casi: contagi su aerei dal Bangladesh

© RIPRODUZIONE RISERVATA