Covid Frosinone, ancora contagi d'importazione: altri 23 casi. Uno arriva anche dalla Russia

Covid d'importazione, spunta anche un caso dalla Russia. E' quanto emerge dal bollettino regionale diffuso poco fa e che nella provincia di Frosinone segnala 23 casi: di questi 3 con link dalla Sardegna, 2 da Puglia e uno come detto dalla Russia. Nove sono contatti di casi già noti e isolati.

La continua emersione dei contagi è l'effetto della campagna di tamponi sui vacanzieri di ritorno. Finora sono stati eseguiti, quasi 3mila tamponi naso-faringei, a seguito dei quali i positivi hanno sfiorato quasi le 100 unità. Numeri che si sono registri nel mese di aprile, quando il bollettino quotidiano era rovente. Ben 400 sono le persone in isolamento fiduciario.

Lo schema delle postazioni drive-in rimane invariato: nel capoluogo è attiva una nuova postazione in Via Michelangelo (vicino il Conservatorio), aperto dal lunedì al sabato dalle 9 alle 13 (nella foto).

A Sora presso l’ospedale Santissima Trinità è attiva nei giorni pari (martedì, giovedì e sabato) dalle 9 alle 13. A Cassino il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9 alle 13. L’Asl ha anche attivato un numero verde: 800716963 per tutte le informazioni.

