La tregua è durata 48 ore. Torna il Covid in provincia di Frosinone. O meglio al rientro dalle vacanze arrivano nuovi positivi in Ciociaria. Grazie ai tamponi veloci al rientro dalla vacanze sono stati accertati tre casi.

Si tratta di persone rientrate da diverse località estere: una donna di Frosinone, con sintomi è ricoverata all’ospedale Spaziani. Altri due uomini di Ceccano e Ferentino, sui 35 anni, sono asintomatici, e per questo sono in isolamento domiciliare.

Ma si è dovuto fare i conti anche con una fake news. Smentita, in maniera categorica, dall’Asl di Frosinone e dalla Prefettura la notizia del focolaio a Cervaro. Con un audio, circolato sui gruppi social e sulla chat privato, c’è stato l’invito alla popolazione a non recarsi a Cervaro. In poche ore c’è stato il tam tam e la fake news è arrivata alle autorità sanitarie.

«Si procederà per procurato allarme». E’ stato l’unico commento delle autorità sanitarie. A Cervaro, nei giorni addietro, c’era stato un caso di uomo rientrato dalle vacanze, nelle successive ore è stato eseguito un altro tampone ad una persona collegata, ma è risultato negativo. In queste ore resta altissima l’attenzione nei porti, negli aeroporti e nei luoghi di transito dopo aver viaggiato all’estero. Un vero esercito di operatori sanitari a caccia del Coronavirus tra i turisti italiani.

In pochi giorni sono stati effettuati nei drive-in del Lazio nella sola giornata di ieri un totale di 3.050 test ai viaggiatori di rientro da Spagna, Croazia, Grecia e Malta ai quali si aggiungono i circa 2 mila test effettuati presso gli scali aeroportuali di Fiumicino e Ciampino per un totale di oltre 5 mila test. Per quanto riguarda i test in Aeroporto il 50 percento dei casi riguarda giovani compresi nella fascia di età dai 18 ai 34 anni.

In Ciociaria oltre ai tamponi drive - in è stato stilato un preciso piano, reso noto dall’Asl di Frosinone, per soggiornare in Italia dopo aver viaggiato.

Il Decreto del presidente del Consiglio dei Ministri (Dpcm) impone, come primo elemento, la quarantena con isolamento a domicilio nei 14 giorni dopo il rientro da Bulgaria e Romania. C’è poi il divieto assoluto d’ingresso in Italia per coloro i quali soggiornano in: Armenia, Bahrein, Bangladesh, Bosnia Erzegovina, Brasile, Cile, Kuwait, Macedonia del Nord, Moldova, Oman, Panama, Perù, Repubblica Dominicana, Kosovo, Montenegro, Serbia e Colombia. Gli spostamenti dalla Ciociaria verso questi Paesi non sono consentiti per turismo, ma solo in presenza di precise motivazioni (lavoro, motivi di salute o di studio, assoluta urgenza, rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza).

Al rientro in Italia da questi Paesi, è necessario sottoporsi ad isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria. Per chi entra in Ciociaria e non si è sottoposto al tampone nelle 72 ore precedenti l’arrivo in Italia, deve recarsi presso i drive-in aziendali: presso l’ospedale Spaziani di Frosinone, aperto dal lunedì al sabato dalle 9 alle 13, o presso quello di Cassino in via Casilina - di fronte al vecchio ospedale - aperto nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9.00 alle 13.00).

