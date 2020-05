Coronavirus, zero contagi in Ciociaria. Ma c'è un morto: è un anziano di Alatri

Zero contagi in provoncia di Frosinone. Il mese di maggio in piena emergenza Covid-19, a tre giorni dalla Fase 2, si apre nel migliore dei modi. Oggi, infatti, non ci sono stati nuovi positivi. Tecnicamente è stato raggiunto, per il secondo giorni dall’inizio dell’emergenza, la formula: R0. Ma c’è stato un decesso, si tratta di un 87enne di Alatri da un mese ricoverato allo "Spallanzani" di Roma perchè positivo al Coronavirus. E’ la 43esima vittima.

Altre 26 persone che sono uscite dalla sorveglianza domiciliare.

«Oggi - ha l’assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato - registriamo per il terzo giorno consecutivo un dato record per i guariti che sono stati 165 (1.872 totali) nelle ultime 24h il triplo dei nuovi casi positivi che sono stati 56 nelle ultime 24 ore con un trend per la prima volta sotto a 1 percento».



