A circa tre settimane dall'inizio dell'emergenza, la diffusione del coronavirus in provincia di Frosinone si è stabilizzata su una media di circa 10 nuovi contagiati al giorno. Con i nove di ieri, il numero dei casi positivi è salito a 74. A differenza di altre realtà territoriali, come nel caso della provincia di Latina dove si sono registrate delle maggiori concentrazioni ( nel capoluogo pontino e a Fondi), in Ciociaria la situazione appare più diradata stando ai dati emersi. I Comuni più colpiti sono stati quelli di Ceprano (4 casi, di cui due decessi), Fiuggi (3 casi, compreso il primo accertato in provincia di Frosinone, quello la commerciante ricoverata allo "Spallanzani e ora dimessa) e Sora (3).

La zona più colpita è quella del Cassinate, complice anche il caso della clinica "San Raffaele" dove si sono registrati 9 contagi, motivo per il quale la Regione Lazio ha bloccato i ricoveri in attesa degli esiti dell'indagine epidemiologica in corso.

I comuni finora colpiti con almeno un paio di casi sono i seguenti: Frosinone, Cassino (almeno 2 casi), Patrica, Ferentino (almeno 2 casi), Ceccano, Anagni (almeno 2 casi), Giuliano di Roma (la moglie e la cognata del sindaco), Supino, Vico ne Lazio (2 casi), Cervaro, Isola Liri, Pontecorvo (2 casi), Sant'Elia Fiumerapido, Alvito, Arce, Trivigliano. Ci sarebbe anche un caso ad Alatri, ma per ora non è ancora arrivata l'ufficialità. Tanto che il sindaco Giuseppe Morini ha scritto al manager Asl Stefano Lorusso per chiedere conferme sulle notizie circolate nelle scorse ore.

Le vittime finora sono state 6: la coppia di anziani Ceprano, di un 52enne di Supino, un 63enne di Cassino (ex militare della Guardia di Finanza), un 89enne sempre di Cassino, c'è poi l'anziano del Molise ricoverato "San Raffaele" di Cassino e morto allo Spallanzani, positivo al Covid-19, che è stato stroncato da un infarto.

Ieri sono uscite dall’isolamento domiciliare 19 persone, e ad oggi ne restano ancora 359, per lo più parenti di coloro che sono risultati positivi.

Buone notizie anche sul fronte dell'offerta sanitaria: nella giornata di oggi verranno attivati altri tre posti letto in terapia intensiva all’ospedale "Spaziani" di Frosinone che vanno ad aggiungersi ai nove già esistenti.

