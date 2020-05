Coronavirus, due contagi nella Casa della Salute di Pontecorvo. Il sindaco: «Situazione sotto controllo»

Coronavirus, due casi alla Casa della Salute di Pontecorvo. Si tratta di due ultra ottantenne, un uomo e una donna, che nella giornata di oggi sono stati trasferiti all’ospedale Spaziani di Frosinone. Attivato Isolamento domiciliare per i sanitari che sono venuti a contatto con i due pazienti.

«La situazione è sotto controllo e la sua già attivato tutte le misure di contenimento del COVID-19. Invito tutti a non fare allarmismo perché le due due persone sono già in via di guarigione», ha detto il sindaco Anselmo Rotondo il quale è stato informato della situazione dalle autorità sanitarie.

Ultimo aggiornamento: 18:15

