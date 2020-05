Emergenza Covid-19 in provincia di Frosinone, un altro doppio zero. Anche nella giornata di ieri non ci sono stati nuovi positivi né decessi. Il mese di maggio si chiude nel migliore dei modi.

I nuovo infettati, dal primo al 30 maggio, sono stati 23, con soli tre giorni critici (il 3, il 17 e il 27 maggio) in cui si sono stati registrati tre positivi ogni ventiquattr’ore. Ma per ben 16 giorni non ci sono stati nuovi infettati ed è stata raggiunto il fatidico R0, ossia la formula per l’indice di contagio.

La media dei contagi nel mese che volge al termine è stata dello 0,7 ogni ventiquattr’ore, in pratica meno di una persona al giorno positiva. Mentre i morti sono stati 3, l’ultimo in ordine di tempo il noto farmacista di Villa Latina, Paolo Ferraro.

Numeri sicuramente diversi se rapportati al mese di aprile, quando i contagi erano stati 232, per una media giornaliera di quasi 8 persone positive. Attualmente i casi positivi nel Lazio sono così distribuiti: il 39,9 percento è residente a Roma città, il 32,6 percento nella Provincia, l’8,6 percento a Frosinone, il 5,2 percento a Rieti, il 6 percento a Viterbo e il 7,7 percento a Latina.

Nella Fase 2, quella della ripartenza, la caccia al coronavirus, o meglio la prevenzione è tutta incentrata sui test sierologici. Si tratta, come noto, di un prelievo di sangue con il quale si accerta la presenza, o meno, degli anticorpi da Covid-19 nell’organismo.

Proprio in questi giorni è partita una indagine sierologica a campione in 2mila Comuni. La campagna è a cura del Ministero della Salute, in collaborazione con Istat e Croce Rossa Italiana. Il contatto della Croce Rossa Italiana chiamerà tutti i cittadini che sono parte del campione selezionato da un numero che inizia con 065510… Partecipare non è obbligatorio, ma aiuterebbe a definire meglio la situazione epidemiologica.

La Regione comunicherà l’esito dell’esame a ciascun partecipante residente nel territorio. In caso di positività ai test sierologici, l’interessato verrà messo in temporaneo isolamento domiciliare. Quindi il Servizio sanitario regionale o Asl contatterà l’interessato per fare un tampone naso-faringeo per verificare l’eventuale stato di contagiosità.

Nella provincia di Frosinone i comuni interessati da questa indagine a campione sono i seguenti:

Alatri

Arpino

Broccostella

Cassino

Castro dei Volsci

Ceccano

Ceprano

Ferentino

Frosinone

Monte San Giovanni Campano

Pontecorvo

Rocca d’Arce

San Giovanni Incarico

Sora

Trevi nel Lazio

I cittadini possono sottoporsi al test privatamente, dietro prescrizione medica, presso i laboratori autorizzati. Il costo è stato imposto dalla Regione Lazio è di 15 euro. I laboratori autorizzati in Ciociaria sono 16:

Ini Città Bianca (Veroli)

Cdc Santa Teresa

Villa Gioia (Sora)

Villa Serena ( Cassino)

Centro Diagnostico (Arce)

David srl (Sora),

Delta Medical (Ferentino),

Ges.Lan. (Frosinone)

Ars Medica (Frosinone)

Laboratorio San Marco (Pontecorvo)

Lab. Chimico (Cassino)

Salus (Frosinone)

Cliniterm (Ferentino)

F-Medical Group (Frosinone)

