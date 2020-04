Coronavirus Frosinone, i contagi sono stabili ma si continua a morire: due vittime in un giorno

L’emergenza coronavirus non abbandona la Ciociaria, la curva dei contagi rimane stabile e con indice decisamente confortante rispetto alle scorse settimane, ma si continua a morire. È questa la fotografia delle ultime 48 ore scattata dai dati diffusi dalla Regione Lazio.

Lutto ad Arpino - All’alba di ieri c’è stata la seconda vittima nell’arco di 24 ore, si tratta di Antonio di Folco, per tutti Tonino, 64 anni di Arpino. Ormai da diverse settimane era ricoverato nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale “Spaziani” di Frosinone, non si è mai del tutto ripreso. Padre di due figlie, marito e nonno premuroso, era in pensione da poco tempo dopo aver lavorato una vita come autista Cotral. Persona riservata, stimata e perbene abitava in località colle Magnavino ed era un giocatore di bocce, un uomo sportivo e dinamico e con tanti amici ed una gran voglia di vivere.

«La telefonata che non avrei mai voluto ricevere purtroppo è arrivata - ha scritto il sindaco Renato Rea -. Il nostro amico Tonino purtroppo non ce l’ha fatta. Ricoverato a Frosinone per il contagio del maledetto virus ha sofferto, ha lottato e combattuto per venirne fuori».

Tutta la comunità di Arpino ma non solo si è stretta intorno al dolore della moglie Lidia e delle figlie Silvia e Cristina che ora attendono di poter accompagnare, seppure in forma riservata e nelle modalità che purtroppo impone l’emergenza in atto, il loro caro nell’ultimo viaggio.

I numeri dell'epidemia - Con il decesso del 64enne, le vittime in Ciociaria salgono a 39. I guariti sono 89, mentre i malati dall’inizio dell’emergenza (il 9 marzo 2020), sono 63. Al netto dei guariti e dei morti comunicati dalla Regione, l’attuale numero dei contagiati dovrebbe essere di circa 500 persone. Altre 20 persone nella giornata di ieri sono uscite dall’isolamento domiciliare.

«Dobbiamo proseguire e stabilizzare questa discesa, sono aumentati anche i controlli sulle Rsa e nelle strutture socio-assistenziali private accreditate. Sono ad oggi 472 le strutture per anziani ispezionate su tutto il territorio laziale», ha sintetizzato l’assessore regionale alla sanità Alessio D’Amato.

Comuni senza contagi - Nessun nuovo malato anche a Cassino, lo ha comunicato il sindaco Enzo Salera nel consueto appuntamento informativo con la cittadinanza, alla quale ha ribadito la necessità di rimanere a casa. «Non ci sono stati comunicati altri casi, siamo in un momento delicato: continuiamo a rimanere a casa solo così sconfiggeremo il Covid-19».

Nessun nuovo contagiato, per il secondo giorno consecutivo, a Sora dove il dato complessivo rimane di 39 malati. Nessun nuovo caso positivo neanche ad Anagni, dove il totale rimane fermo a 18. Lo stesso a Ferentino. «A seguito degli ultimi aggiornamenti avuti dall’Asl di Frosinone, a Ferentino, dall’inizio dell’emergenza ad oggi, sono 18 le persone che hanno contratto il virus Covid-19: di queste 4 sono state giudicate guarite e altre 5 si trovano nella struttura Ini Città Bianca di Veroli», ha fatto sapere il sindaco Antonio Pompeo.

I sanitari colpiti - Ma in questi giorni a più riprese sono stati resi noti dagli ordini professionali di appartenenza, i numeri relativi ai contagi tra i sanitari. Finora, in provincia di Frosinone, stando ai numeri diffusi dall’Ordine di Roma, i medici risultati positivi al Covid-19 sono stati 14, nessuno per fortuna versa in gravi condizioni di salute.

«Il tema dei contagi - ha spiegato il Fabrizio Cristofari, presidente dell’Ordine dei medici di Frosinone - rimane legato alla scarsa disponibilità dei dispositivi di protezione a livello nazionale e anche in Provincia nella prima fase dell’emergenza. Come Ordine ne abbiamo distribuito 5 mila. Con l’aumento dei dispositivi ai medici sono diminuiti i contagi».

Gli infermieri, invece, sono una ventina di cui due sono stati dichiarati guariti. «Il dato di contagiati tra gli infermieri - ha spiegato Gennaro Scialò, presidente dell’Ordine delle professioni Infermieristiche di Frosinone - se da un lato ci conforta dall’altro ci preoccupa perché solo ora gli infermieri vengono considerati eroi, ma non fanno nient’altro che il loro dovere e svolgono come sempre con professionalità e attenzione il loro lavoro».

