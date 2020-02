Coronavirus, autista di Terracina soccorso a Frosinone e portato allo "Spallanzani"

Ultimo aggiornamento: 13:49

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un uomo di 50 anni diche lavora come autotrasportatore nella zona rossa in Lombardia potrebbe essere stato infettato dal. Soccorso oggi a, nella zona industriale, dal 118 è stato trasportato allo Spallanzani per essere sottoposto al tampone. Il 50enne che è spostato e padre di due figli, vive in casa anche con la suocera. L’anziana da due giorni è a letto con la febbre. Se sia stato contagiato o sia solo un falso allarme si potrà sapere nelle prossime ore quando arriverà il risultato del tampone.