In relazione all''Emergenza Covid-19 la Asl cerca medici in pensione per il rafforzamento immediato di reparti e strutture più sotto pressione per l’emergenza che si sta fronteggiando.

L’avviso scade domani 25 Marzo 2020, alle ore 24.00. Le domande devono essere inoltrate al seguende indirizzo di posta elettronica: protocollo@pec.aslfrosinoe.it © RIPRODUZIONE RISERVATA