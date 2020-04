Arpino, sorprende anziano a cercare asparagi nella sua proprietà e viene minacciato con un coltello

Minacciato con un coltello sul suo terreno da un cercatore di asparagi. Momenti di tensione si sono registrati ieri pomeriggio ad Arpino, poco dopo le 17 in contrada Abate, nella zona di Collecarino. Secondo una prima ricostruzione dell’accaduto un 44enne residente nella zona stava effettuando una verifica su un terreno di sua proprietà distante poche decine di metri dalla sua abitazione quando ha notato un uomo sulla settantina che passeggiava tranquillamente raccogliendo qualcosa. Si è avvicinato e a quel punto ha notato che l’anziano aveva in mano un mazzo di asparagi.

Il 44enne, un professionista della città di Cicerone, ha chiesto spiegazioni facendo notare all’anziano che si trovava su un terreno privato ma che soprattutto stava violando le norme stabilite dal governo per fronteggiare il coronavirus. Il 70enne, di tutto punto replicato che quel terreno, invece, era di sua proprietà e che quindi era legittimato a raccogliere gli asparagi.

A quel punto i toni si sono accesi e ne è iniziato un vivace alterco che è presto degenerato. L’anziano ha estratto dalla tasca un coltello puntandolo contro il 44enne che di fronte a quel gesto lo ha redarguito chiamando immediatamente il 112. Nel frattempo però il settantenne si è dato alla fuga facendo perdere le sue tracce e quando i carabinieri della stazione di Arpino sono arrivati sul posto hanno trovato solamente il proprietario del terreno.

I militari dell’arma hanno avviato le ricerche per risalire al cercatore di asparagi che oltre ad aver violato una proprietà privata è uscito dalla propria abitazione senza una motivazione seria, come invece prevede il decreto anti Coronavirus. La violazione delle misure per prevenire il contagio che ha già portato alla denuncia di numerosissime persone in tutto il territorio.

