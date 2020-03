© RIPRODUZIONE RISERVATA

Appello ai cittadini ciociari al senso di responsabilità. Il presidente della Provincia, Pompeo, ha diffuso un videomessaggio in cui chiede la collaborazione di tutti per fronteggiare l'emergenza Coronavirus."Il mio vuole essere un messaggio di incoraggiamento e di richiamo alla responsabilità per ciascuno di noi.Sicuramente negli ultimi giorni è cambiato il nostro modo di vivere e di relazionarci, ma dobbiamo adeguarci a quelle che sono le indicazioni e le norme che sono state approvate negli ultimi giorni da parte del governo e di tutta la macchina che sta seguendo e affrontando questa emergenza. E dobbiamo farlo con grande senso di responsabilità: io stesso ho adeguato il mio modo di vivere, il mio modo di incontrare e relazionarmi con le persone, a seguito di quella che è la mia estrema mobilità. Nelle ultime settimane, in virtù del mio ruolo, ho incontrato tantissimi colleghi, tantissime persone provenienti anche da fuori regione e proprio per questo nei prossimi giorni sarò presente solamente a quelle che sono le riunioni indispensabili.Dobbiamo farlo tutti insieme anche in quelli che sono gli atteggiamenti familiari: sabato mi sono recato in un negozio della mia città a fare la spesa, ho evitato di portare con me la mia famiglia e, in particolar modo, i miei figli; domenica doveva esserci il tradizionale pranzo con mia madre, un’ottantenne con una serie di patologie: ho evitato, appunto, di incontrare e di trascorrere del tempo insieme a lei. E così dovremo fare nei prossimi giorni se veramente vogliamo uscire dall’emergenza", ha scritto Pompeo.