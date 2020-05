Coronavirus, il direttore generale della Asl di Frosinone Lorusso dimesso dall'ospedale

Il direttore generale della Asl di Frosinone, Stefano Lorusso, sta per essere dimesso dall'ospedale "Spaziani" del capoluogo dove, dal 9 aprile scorso, si trovava ricoverato dopo aver contratto il Covid-19.

«Qualche giorno ancora di riposo e, poi, c’è da scommettere che subito tornerà si suoi doveri di capo della sanità provinciale - si legge in una nota stampa dell'azienda sanitaria - doveri che cui solo per pochi giorni si è alleggerito, ma che già da alcune settimane ha ripreso a seguire ed indirizzare con la massima attenzione. Sicuramente, da buon Capricorno, continuerà a fare la caccia al maledetto virus per tutelare ancora al meglio la salute dei cittadini di questo territorio».

Nei giorni scorsi è stata dimessa dallo "Spallanzani" di Roma anche il direttore sanitario Patriza Magrini, pure lei contagiata dal coronavirus

