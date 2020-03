Ultimo aggiornamento: 12:27

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il risultato del tampone per il Coronavirus si conoscerà entro questa sera, ma in via precauzionale questa mattina è stata momentaneamente chiusa la Prefettura di Frosinone per consentire la sanificazione dei locali del palazzo di piazza della Libertà. Un dipendente dell'ufficio territoriale del Governo, assente da qualche giorno per malattia, è stato sottoposto al test per il coronavirus.Il risultato si conoscerà solo nelle prossime ore e in base questo verranno adottati tutti i provvedimenti del caso.Nel frattempo si è deciso di sanificare tutti gli ambienti. Le Prefetture, nell'emergenza Covid-19, hanno assunto un ruolo di primissimo piano nel coordinamento delle attività di controllo, quindi la loro piena funzionalità diventa assolutamente necessaria.