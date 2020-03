A Frosinone, intanto, a causa delle avverse condizioni meteo, è slittato il montaggio del tendone pretriage all’esterno dell’ospedale. In caso di miglioramento della situazione atmosferica, le operazioni dovrebbero essere eseguite tra oggi e domani. Si tratta di tensostrutture per prevenire un maxi afflusso di pazienti e permettere un triage ai casi sospetti di coronavirus, limitando il rischio di contagio e permettendo di organizzare percorsi protetti per i pazienti.

Nel Lazio, in totale, sono previste in aree di 31 nosocomi.