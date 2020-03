Sono stati a contatto con un uomo che, a sua volta, era stato vicino a un positivo al Coronavirus: scatta la quarantena.

Si tratta di due uomini di Piedimonte San Germano, operai, un trentaduenne è un sessantenne. I due, nella mattinata di ieri, dopo aver appreso che c’era stato un contatto tra un loro collega e un uomo risultato positivo al test del Coronavirus, hanno chiamato il rispettivo medico di famiglia. È scattata così la procedura d’isolamento volontario. Procedura che prevede, in caso di asintomaticità, l’isolamento per quattordici giorni, dopo torneranno alla normalità. Si tratta di una precauzione, non c’è alcuna emergenza. Casi simili sono stati già registrati nelle scorse settimane a Pontecorvo, Aquino, Pico e San Giovanni Incarico. In nessun caso c’è stato accertamento sanitario presso lo Spallanzani di Roma.

Cosa che è avvenuta, invece, a Castrocielo, dove la settimana scorsa un autista di bus di sessant’anni è stato trasferito con un’ambulanza del 118 allo Spallanzani, ma per fortuna non è risultato positivo.

