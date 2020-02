Emergenza Coronavirus: il sindaco di Aquino ordina la quarantena domiciliare per i cittadini che rientrano dalle regioni dove si sono registrati casi di contagio.

Il provvedimento è stato firmato dal primo cittadino LIbero Mazzaroppi e prevede che gli abitanti che tornano nella cittadina da «Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, Liguria e Trentino Alto Adige o che vi abbiano soggiornato negli ultimi 14 giorni di rimanere in quarantena presso il proprio domicilio per 14 giorni. Agli stessi, altresì, è fatto obbligo di comunicare il proprio arrivo o la propria presenza in città all’ufficio Servizi sociali e ai competenti servizi di sanità pubblica». Ultimo aggiornamento: 15:37 © RIPRODUZIONE RISERVATA