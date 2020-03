Qui di seguito i contributi assegnati dalla Protezione civile ai Comuni della Provincia di Frosinone per l'emergenza coronavirus. L'importo, si legge nel provvedimento, «è predeterminato attraverso un riparto che tiene conto della popolazione residente in ciascun comune e della distanza tra il valore del reddito pro capite di ciascun comune e il valore medio nazionale». I soldi saranno distribuiti dai Comuni tra la popolazione per l'acquito di generi alimentari e altri beni di prima necessità.

LEGGI ANCHE---> Aiuti alimentari, Borrelli firma ordinanza: 400 milioni a Comuni

L'elenco è il seguente:

ACQUAFONDATA : 2.532,22 euro

: 2.532,22 euro ACUTO : 15.802,04

: 15.802,04 ALATRI : 229.034,73

: 229.034,73 ALVITO : 20.684,32

: 20.684,32 AMASENO : 38.025,66

: 38.025,66 ANAGNI : 154.428,80

: 154.428,80 AQUINO : 39.203,66

: 39.203,66 ARCE : 40.738,61

: 40.738,61 ARNARA : 18.544,84

: 18.544,84 ARPINO : 51.039,02

: 51.039,02 ATINA : 35.300,81

: 35.300,81 AUSONIA : 23.343,06

: 23.343,06 BELMONTE CASTELLO : 6.126,28

: 6.126,28 BOVILLE ERNICA : 78.158,85

: 78.158,85 BROCCOSTELLA : 22.447,38

: 22.447,38 CAMPOLI APPENNINO : 13.720,88

: 13.720,88 CASALATTICO : 6.046,85

: 6.046,85 CASALVIERI : 23.167,31

: 23.167,31 CASSINO : 260.231,16

: 260.231,16 CASTELLIRI : 27.233,92

: 27.233,92 CASTELNUOVO PARANO : 7.779,38

: 7.779,38 CASTROCIELO : 29.131,38

: 29.131,38 CASTRO DEI VOLSCI : 36.036,82

: 36.036,82 CECCANO : 182.779,94

: 182.779,94 CEPRANO : 69.001,65

: 69.001,65 CERVARO : 62.598,95

: 62.598,95 COLFELICE : 14.799,58

: 14.799,58 COLLEPARDO : 7.732,85

: 7.732,85 COLLE SAN MAGNO : 5.598,05

: 5.598,05 CORENO AUSONIO : 13.417,83

: 13.417,83 ESPERIA : 31.781,65

: 31.781,65 FALVATERRA : 4.092,97

: 4.092,97 FERENTINO : 158.796,94

: 158.796,94 FILETTINO : 4.203,97

: 4.203,97 FIUGGI : 84.005,20

: 84.005,20 FONTANA LIRI : 19.901,03

: 19.901,03 FONTECHIARI : 10.799,33

: 10.799,33 FROSINONE : 289.300,05

: 289.300,05 FUMONE : 18.805,00

: 18.805,00 GALLINARO : 10.986,80

: 10.986,80 GIULIANO DI ROMA : 19.015,13

: 19.015,13 GUARCINO : 11.473,21

: 11.473,21 ISOLA DEL LIRI : 79.283,38

: 79.283,38 MONTE SAN GIOVANNI CAMPANO :108.418,51

:108.418,51 MOROLO : 24.926,94

: 24.926,94 PALIANO : 62.306,82

: 62.306,82 PASTENA : 10.290,93

: 10.290,93 PATRICA : 23.191,54

: 23.191,54 PESCOSOLIDO : 12.525,88

: 12.525,88 PICINISCO : 10.049,65

: 10.049,65 PICO: 21.022,89

PIEDIMONTE SAN GERMANO : 51.309,22

: 51.309,22 PIGLIO : 34.231,08

: 34.231,08 PIGNATARO INTERAMNA : 21.417,16

: 21.417,16 POFI : 34.690,93

: 34.690,93 PONTECORVO : 100.804,39

: 100.804,39 POSTA FIBRENO : 7.467,23

: 7.467,23 RIPI : 42.668,71

: 42.668,71 ROCCA D'ARCE : 7.225,30

: 7.225,30 ROCCASECCA : 56.267,21

: 56.267,21 SAN BIAGIO SARACINISCO : 3.153,45

: 3.153,45 SAN DONATO VAL DI COMINO : 16.084,12

: 16.084,12 SAN GIORGIO A LIRI : 25.387,88

: 25.387,88 SAN GIOVANNI INCARICO : 24.117,82

: 24.117,82 SANT'AMBROGIO SUL GARIGLIANO : 7.318,42

: 7.318,42 SANT'ANDREA DEL GARIGLIANO : 12.320,70

: 12.320,70 SANT'APOLLINARE : 14.478,01

: 14.478,01 SANT'ELIA FIUMERAPIDO : 47.939,60

: 47.939,60 SANTOPADRE : 10.648,31

: 10.648,31 SAN VITTORE DEL LAZIO : 20.656,15

: 20.656,15 SERRONE : 23.841,36

: 23.841,36 SETTEFRATI : 6.367,20

: 6.367,20 SGURGOLA : 22.278,36

: 22.278,36 SORA : 195.747,62

: 195.747,62 STRANGOLAGALLI : 21.564,49

: 21.564,49 SUPINO : 38.717,22

: 38.717,22 TERELLE : 2.952,14

: 2.952,14 TORRE CAJETANI: 11.568,99

11.568,99 TORRICE : 38.559,84

: 38.559,84 TREVI NEL LAZIO : 14.344,69

: 14.344,69 TRIVIGLIANO : 13.922,98

: 13.922,98 VALLECORSA : 19.952,18

: 19.952,18 VALLEMAIO : 8.235,72

: 8.235,72 VALLEROTONDA : 13.019,49

: 13.019,49 VEROLI : 177.243,09

: 177.243,09 VICALVI : 5.947,51

: 5.947,51 VICO NEL LAZIO : 19.217,60

: 19.217,60 VILLA LATINA : 11.251,96

: 11.251,96 VILLA SANTA LUCIA : 20.712,21

: 20.712,21 VILLA SANTO STEFANO : 15.240,20

: 15.240,20 VITICUSO: 2.701,56

Ultimo aggiornamento: 12:11

© RIPRODUZIONE RISERVATA