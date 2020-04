Trasparenza e comunicazione dei dati in tempo più o meno reale sull'evolversi dell'epidemia sono stati uno dei punti di forza dell'emergenza sanitaria del coronavirus. Eppure stare dietro ai numeri non sempre è stato semplice. Nemmeno in provincia di Frosinone dove per fortuna, come nel resto del Lazio, a parte qualche eccezione, i numeri non sono stati elevatissimi come in altre zone d'Italia. Non era scontato che la macchina potesse o dovesse funzionare alla perfezione. Anzi, tutt'altro.

Casi positivi, ospedalizzati, pazienti in isolamento domiciliare, residenze assistite, case di riposo, guariti, o meglio negativizzati come si dice ai tempi del Covid-19, purtroppo deceduti. E poi residenze e domicili non coincidenti, ricoveri fuori provincia. Tante le variabili che possono determinare imprecisioni, errori o ritardi nelle comunicazioni.

Col passare dei giorni però il dato si è sempre più perfezionato riducendo il più possibile il margine di errore. Questo grazie anche alla progressiva diminuzione dei nuovi contagi. Tuttavia c'è stato qualche caso in cui la discrepanza dei numeri ha continuato, anzi continua a persistere in maniera significativa. Imprecisioni involontarie, con tutta probabilità, eppure macroscopiche.

Il caso più eclatante è quello di Alatri. Lo scorso 10 aprile, poco dopo le 14.30, il sindaco Giuseppe Morini sulla pagina Facebook del Comune rendeva noto che in base ai dati forniti Alatri fino a quel giorno aveva registrato 35 casi residenti positivi di coronavirus, compreso un decesso e quattro guariti. Ebbene sulla mappa aggiornata al 10 aprile dei casi notificati al Seresmi, il Servizio regionale di sorveglianza delle malattie infettive dello “Spallanzani”, i casi positivi di residenti nel Comune di Alatri sono 38. Tre in più. Un margine di errore che ci può stare.

La sorpresa però arriva se si va a consultare il documento excel della Asl aggiornato al primo pomeriggio del 10 aprile, quindi nello stesso lasso di tempo in cui il sindaco ha fatto le sue comunicazioni su Facebook e il Seresmi ha aggiornato la mappa. Ebbene dal file di casi positivi di cittadini residenti nel Comune di Alatri ne escono 54 (compresi 7 guariti e 2 deceduti), 16 in più rispetto a quelli notificati al Seresmi, e addirittura 19 in più a quelli noti al sindaco Morini.

Un dato non trascurabile sotto il punto di vista della sorveglianza sanitaria: in base a questi numeri infatti Alatri è il Comune con il maggior numero di residenti positivi al Covid, guariti e deceduti compresi, dall'inizio dell'emergenza. Una incidenza cumulativa maggiore a quella del capoluogo che ha 51 casi (e circa 18mila abitanti in più) e a quella del Comune di Veroli che nella mappa del Seresmi conta 54 residenti positivi al Covid dall'inizio dell'emergenza, mentre nel file della Asl sono 46, di cui più della metà si tratta di persone ricoverate nella Rsa “Ini-Città Bianca” dello stesso Comune.

Sul caso di Alatri, per un ulteriore riscontro, Il Messaggero ha interpellato la Asl che ha confermato il dato e ha giustificato la discordanza come fisiologica dovuta forse a un ritardo di trasmissione delle schede. Discordanza e ritardo che permangono anche all'ultimo aggiornamento della mappa del Seresmi: al 13 aprile risultano ancora 38 casi nel Comune di Alatri. Discrepanze si registrano anche per altri Comuni, ma sono di gran lunghe ridotte.

Si prenda ad esempio il caso di Sora: nella mappa del Seresmi ne risultano 28, ma il 10 aprile il sindaco Roberto De Donatis, su Facebook, già dava conto di 34 residenti del proprio Comune positivi accertati fino a quel giorno mentre nel file della Asl sono 37. Quindi una discordanza minima. Cosa ben diversa ai 19 casi in meno (rispetto ai dati Asl) noti al sindaco di Alatri.

