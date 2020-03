Coronavirus Cassino, Quis Contra Nos dona tute all'ospedale "Santa Scolastica"

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Emergenza coronavirus:. In questo particolare momento aumentano le iniziative di solidarietà sul territorio. L’associazione ambientalista è scesa in campo al fianco del personale ospedaliero. Il presidente Corrado Delicato, interpretando il pensiero di tutti gli associati, ha donato alla Direzione sanitaria del nosocomio venti tute protettive.LEGGI ANCHE ----> Coronavirus, operaio albanese dona mille euro: «Così ringrazio Anagni che mi ha accolto» «E’ un piccolo gesto di solidarietà che si ispira ai valori fondanti della nostra associazione” ha dichiarato il presidente dell’associazione Quis Contra Nos». Il nostro gesto sia di monito a tutte le realtà associative, affinché si facciano promotrici di analoghe inziative. Il mio invito è rivolto a tutta la cittadinanza: dobbiamo essere uniti a fronteggiare questa emergenza e a solidarizzare con chi soffre ed è in prima linea in questa difficile battaglia; il personale sanitario e la protezione civile» ha concluso Delicato.