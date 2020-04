Coronavirus: rinviata la festa per i 30 anni della Maratona di Primavera a Cassino. Il Cus dona 500 mascherine

Un 25 aprile 2020 che doveva celebrare i 30 anni della Maratona di Primavera. Una festa della città e delle famiglie. Il Coronavirus ha fatto saltare ogni programma. Nonostante lo stop imposto dall’emergenza, il presidente del Cus Cassino Carmine Calce, dal 1990 patron della kermesse, non ha rinunciato a celebrare l’evento.

Ovviamente in modo del tutto diverso. Insieme a sua figlia Flaminia, consigliere federale del Cusi, si è recato in Comune, per donare al sindaco Enzo Salera 500 mascherine a nome del Cus e dell’ateneo di Cassino e del Lazio Meridionale. Alla consegna, oltre al primo cittadino, erano presenti anche l’assessore alla Pubblica Istruzione Maria Concetta Tamburrini e il consigliere Edilio Terranova.

«Ringrazio il Cus Cassino e l’università per il bel gesto, doneremo le mascherine ai tanti cittadini che ne stanno facendo richiesta» ha sottolineato il sindaco, che ha poi deposto un fascio di fiori al Monumento ai Caduti per ricordare i 75 anni della Liberazione. La festa dei trent’anni della Maratona è rinviata al 25 aprile 2021.

«La maratona tornerà quando, con la determinazione di tutti, con la certezza che questo nemico può essere sconfitto se saremo coesi e responsabili, potremo finalmente tornare ad abbracciarci e a camminare insieme.Tornerà quando il dolore per chi in questa guerra ci ha lasciati, farà meno male, perché avremo la certezza che uniti si vince. La Maratona di Primavera con i suoi fiori, i suoi colori, la sua dinamicità ha sempre rappresentato il risveglio, la rinascita, l’inizio della bella stagione; un’occasione per stare all’aria aperta, insieme alla famiglia, agli amici, fra la gente, appropriandosi di uno degli spazi verdi più belli della città. E allora sarà ancora festa!» hanno dichiarato all’unisono Carmine e Flaminia Calce.

