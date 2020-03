Continuano ad arrivare brutte notizie da Cassino. È morto un uomo di 64 anni, positivo al coronavirus, che era ricoverato all'ospedale "Santa Scolastica" da una decina di giorno. È la terza vittima della città martire riconducibile al Covid-19, la decima in provincia di Frosinone da quando è scoppiata l'epidemia.

Già nella giornata di ieri si erano registrate altre due vittime: un uomo di 62 anni, residente a Gallinaro, già degente del “San Raffaele” di Cassino, e una donna di 78 anni di Alatri. Entrambi erano ricoverati all’ospedale “Spaziani”.

Si attende ora il consueto bollettino quotidiano diffuso dalla Regione Lazio, ma l'impressione è che la curva di diffusione del virus sia in aumento. Ieri sono stati comunicati altri 22 contagiati che hanno portato il numero totale a 167. In provincia di Frosinone è stato registrato il 6,3% dei casi positivi nel Lazio.

L'assessore regionale alla sanità, Alessio D'Amato, d'altro canto è stato sin troppo chiaro: «Sarà una settimana decisiva. Molte strutture ospedaliere cambieranno pelle e in questa settimana verranno riconvertiti e dedicati, nelle strutture regionali, 600 posti letto complessivi per l’emergenza Coronavirus. Il Sistema sanitario regionale sta tenendo ed è pienamente operativo», ha spiegato l’assessore regionale alla Sanità Alessio D’amato.

CASE DI CURA SORVEGLIATE SPECIALI

Resta alta l'attenzione sulle case di cura. Dopo l'isolamento disposto per la clinica "San Raffaele" di Cassino (che ha contato 24 contagiati: 20 pazienti e 4 operatori sanitari), la lente nelle ultime ore si è concentrata su un'altra struttura sanitara: l'Ini-Città Bianca di Veroli dove sono stati accertati 3 contagi e ci sono sette tamponi in attesa di risposta.

La direzione della casa di cura ha rassciurato che i pazienti «sono stati spostati al terzo piano della struttura, posti in isolamento in stanze dedicate e accessibili solo a personale dotato di indumenti ad alta protezione contro il contagio. Nessun problema per gli altri soggetti attualmente presenti nella RSA né per gli altri ricoverati nella struttura».

Nella clinica, così come disposto dal Ministero della Sanità dallo scorso 24 febbraio, erano stati adottati tutti i dispositivi di discurezza: «Si è provveduto a chiudere precauzionalmente gli ambulatori di Veroli che sono ubicati e dunque distaccati in altro edificio rispetto alla Casa di Cura, sono state ridefinite le norme di comportamento di tutti, compreso quello dei parenti a cui è stato impedito l’accesso nei reparti, e veniva rilevata all’ingresso, per ogni persona in entrata, la temperatura corporea».

LA QUESTIONE TAMPONI

Resta poi il nodo dei tamponi, soprattutto sugli operatori sanitari. La direzione della clinica di Veroli ha sollecitato alla Regione e alla Asl la possibilità di procedere all’effettuazione del tampone, che rimane il test fondamentale per arginare la diffusione della malattia: «Riteniamo che questa ultima misura sia fondamentale e da mettere in opera immediatamente. Stiamo lavorando senza sosta affinché questa necessaria condizione si concretizzi il prima possibile».

