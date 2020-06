Controlli della Figc durante gli allenamenti del Frosinone, Gualtieri rassicura: «Tutto in regola»

Tutto perfettamente in regola in casa Frosinone per quanto riguarda i protocolli sanitari anti Covid 19 adottati dalla Figc e approvati dal Comitato tecnico-scientifico del Governo, in vista della ripresa dei campionati. E, proprio per la verifica della corretta applicazione delle misure a tutela della salute dei calciatori e di tutti gli addetti ai lavori, sono iniziati controlli a tappeto e a sorpresa da parte degli ispettori della Procura federale presso le strutture sportive di proprietà dei club di Serie A.

Nella massima Serie era rimasta da controllare solamente la struttura dell'Hellas Verona, mentre in Serie B le prime verifiche anti contagio da parte degli 007 federali, sono state effettuate nei centri sportivi del Benevento e del Frosinone. A Ferentino, infatti, giovedì pomeriggio si sono presentati due ispettori della Procura della Figc i quali sono rimasti all'interno dell'impianto di via Casilina Sud per un paio di ore.

LEGGI ANCHE---> ​Benevento, Inzaghi pensa al futuro: «In Serie A arriveranno momenti duri, ma saremo pronti»

«Gli ispettori hanno controllato gli spogliatoi, la palestra e tutti gli altri locali oltre a prendere visione delle cartelle cliniche di tutti i componenti del cosiddetto gruppo-squadra e della relativa documentazione sanitaria dopo l'effettuazione dei quattro tamponi secondo il cronoprogramma stabilito dal protocollo - ha dichiarato al Messaggero Salvatore Gualtieri, membro del CdA della Società presieduta da Maurizio Stirpe, nonché direttore della Comunicazione e del Marketing - . Gli ispettori hanno anche assistito alla seduta di allenamento, parlato con il medico sociale e verificata l'esatta applicazione, da parte del club, delle regole anti contagio. Insomma, è risultato tutto in regola. Quello dell'altro ieri è stato il primo, ma non l'ultimo controllo che gli ispettori della Figc effettueranno a ritmo serrato nei centri sportivi dei club da qui e fino al termine della stagione, per verificare che tutto si svolga secondo le prescrizioni imposte dagli organi federali e governativi. Intanto, la Figc ha vinto un'altra delle sue battaglie».

Dopo le prime indiscrezioni della mattinata, in giornata l'Ansa ha confermato che il CTS ha accolto la richiesta del Presidente federale Gabriele Gravina, circa la spinosa questione della quarantena. Quindi in caso di un calciatore o di un membro dello staff positivo, in quarantena andrà il solo soggetto positivo. Il resto della squadra, invece, verrà sottoposto ad una serie ravvicinata di tamponi, per verificare l'esistenza o meno di altri contagi e se tutti risulteranno negativi, gli allenamenti potranno andare avanti regolarmente.

LEGGI ANCHE ---> Stirpe (Frosinone): «Se qualche società nasconde i positivi, intervenga la magistratura»

A questo punto l'eventualità di un contagio a campionato in corso, non metterà più in bilico la conclusione sul campo di questa stagione e così, come auspicato dalla stragrande maggioranza dei presidenti, verrà premiato il merito sportivo. In mattinata, intanto, a Ferentino, ultima seduta per i giallazzurri (e quinto tampone), a una settimana esatta dalla ripresa del campionato, dopo il recupero di Ascoli-Cremonese fissato per mercoledì 17 giugno.

Il Frosinone ripartirà sabato 20 giugno (ore 18) dalla trasferta in Sicilia contro il Trapani, terz'ultimo in classifica, come riportato nella tabella che il Messaggero propone in pagina. Quindi a seguire tutte le altre 9 gare della stagione regolare che si giocheranno sempre di venerdì e di lunedì con inizio alle 21, fatta eccezione per la partita sul campo del Pescara in programma il 17 luglio che, invece, inizierà alle 18,45. Per quanto riguarda le utime due giornate, ossia Crotone-Frosinone di lunedì 27 luglio e Frosinone-Pisa di venerdì 31 luglio, comunque, la Lega di B deve ancora stabilire gli orari.

Nel torneo cadetto saranno, dunque, 41 giorni di fuoco e, non solo climaticamente parlando, visto che ripartirà sabato 20 giugno e si concluderà venerdì 31 luglio. Un vero e proprio tour de force a rischio stiramenti per i calciatori che scenderanno in campo in media ogni quattro giorni, per poter concludere il campionato entro il terminie stabilito. In Serie B, in particolare, tra campionato e spareggi sono in calendario ancora 15 gare, con questa stagione che anziché il 30 giugno, si chiuderà il 31 agosto.

Ultimo aggiornamento: 13:46

© RIPRODUZIONE RISERVATA